Москва31 маяВести.Более 80% детей при выполнении домашних заданий используют искусственный интеллект (ИИ). Такую цифру привела в беседе с ИС "Вести" заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова.
Она подчеркнула, что мировое законодательство оказалось не готово к этому технологическому прорыву. По ее словам, одними из главных заложников этой ситуации стали дети.
Сегодня 83% детей и юношей пользуются ИИ при ответах на вопросы в домашних заданиях. Здесь не нужно тревожиться, а нужно действовать. Нужно действовать, поставив рамки законодательного использования данного инструментапризвала Кузнецова
Также она отметила, что алгоритмы ИИ основаны не на российских ценностях.
47 государств мира в свои законодательства включили не просто ценности, противоречащие нашим, а напрямую борьбу и пропаганду [против] ценностей [РФ]добавила депутат
По словам Кузнецовой, для решения проблемы требуются не только законодательные усилия, но и технологические.