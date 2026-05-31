В Госдуме рассказали о массовом применении ИИ при выполнении школьных заданий Депутат Кузнецова: более 80% детей используют ИИ при выполнении домашних заданий

Москва31 мая Вести.Более 80% детей при выполнении домашних заданий используют искусственный интеллект (ИИ). Такую цифру привела в беседе с ИС "Вести" заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что мировое законодательство оказалось не готово к этому технологическому прорыву. По ее словам, одними из главных заложников этой ситуации стали дети.

Сегодня 83% детей и юношей пользуются ИИ при ответах на вопросы в домашних заданиях. Здесь не нужно тревожиться, а нужно действовать. Нужно действовать, поставив рамки законодательного использования данного инструмента призвала Кузнецова

Также она отметила, что алгоритмы ИИ основаны не на российских ценностях.

47 государств мира в свои законодательства включили не просто ценности, противоречащие нашим, а напрямую борьбу и пропаганду [против] ценностей [РФ] добавила депутат

По словам Кузнецовой, для решения проблемы требуются не только законодательные усилия, но и технологические.