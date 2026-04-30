Эксперт Косарецкий назвал число студентов, использующих ИИ для выполнения работ Проректор МГППУ Косарецкий: 90% студентов используют ИИ для написания работ

Москва30 апр Вести.Порядка 90% студентов используют искусственный интеллект (ИИ) для написания научных работ или выполнения домашних заданий. Об этом ИС "Вести" заявил проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Сергей Косарецкий.

Он привел данные, опираясь на своих студентов.

По моему мнению, порядка 90% используют сказал Косарецкий

Оставшиеся 10% учащихся, как подчеркнул проректор, сознательно отказываются от использования нейросетей или не имеют к ним доступа.

Есть те, кто чувствует себя уверенным, им хочется сделать эту работу, может быть, в каком-то смысле вопреки общим трендам. Есть же люди, которые используют кнопочные телефоны, которые не смотрят телевизор и не используют социальные сети пояснил он

Преподаватели, по словам Косарецкого, также используют искусственный интеллект, однако делают это значительно реже.

Я полагаю, что порядка 50-60% [используют], не более ответил он на вопрос журналиста

Кроме того, проректор обратил внимание на тенденцию, когда молодежь чаще, чем взрослое поколение, переживает, что ИИ может "подорвать их профессиональное будущее".

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Рособрнадзор, предложив отменить в вузах "нулевой порог" использования нейросетей в своих работах.