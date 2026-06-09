Москва9 июн Вести.Подавляющее большинство школьников поколения "альфа" в России уже применяют нейросети в повседневной жизни, и чаще всего — для решения учебных задач. Искусственный интеллект стал для них естественным помощником, вроде калькулятора или поисковика. Такие данные приводит исследование Ассоциации организаторов студенческих олимпиад "Я — профессионал" (есть в распоряжении ТАСС).

Это первое поколение, выросшее с нейросетями, 78% уже их используют. Учеба (рефераты, задачи, объяснения) — 71% говорится в материалах

53% подростков обращаются к ИИ как к альтернативе поисковым системам, а 26% — для творчества и развлечений. Авторы подчеркивают, что школа вынуждена учитывать эти изменения в образовательных практиках.

Онлайн-опрос проводился с февраля по апрель 2026 года среди 600 российских школьников в возрасте 14–15 лет (58% девушек, 42% юношей).