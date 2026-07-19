Названы самые популярные профильные классы в российских школах Эксперт назвала топ-3 самых популярных профильных класса у школьников

Москва19 июл Вести.Российские школьники выбирают гуманитарный, технологический и социально-экономический профили. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное экспертами Президентской академии РАНХиГС. Результаты есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 2 000 родителей учащихся 6-11-х классов. 33% опрошенных заявили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах.

В топ-3 самых популярных профильных классов входят гуманитарный, технологический и социально-экономический. В 13% случаев — естественно-научный профиль говорится в исследовании

Согласно данным, при выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей отдают предпочтение математике, 36% — русскому языку, 34% назвали приоритетной учебной дисциплиной информатику. При этом математику, информатику и физику чаще выбирают мальчики, биологию и химию — девочки.