SuperJob: выпускники чаще всего поступают на инженерные и медицинские факультеты

Москва24 апр Вести.Российские выпускники чаще всего выбирают направления для поступления в вузы, связанные с инженерным делом, медициной или IT. Об этом свидетельствует отчет SuperJob, оказавшийся в распоряжении у РБК.

Сервис провел исследование, опросив две тысячи родителей учеников девятых и одиннадцатых классов по всей стране.

Согласно исследованию, самыми востребованными профессиями в вузах стали инженерное дело и медицина (по 15%), IT (12%), переводчики и лингвисты (11%), юристы и учителя (по 6%), PR-менеджеры и экономисты (по 5%) говорится в материале газеты

В 2026 году в высшие учебные заведения планируют поступать 63% выпускников старшей школы, 11% хотят продолжить обучение в колледжах.

Поступать в училища после девятого класса намерены 56% школьников. При этом 29% опрошенных родителей сообщили, что их дети еще не определились с дальнейшими действиями.

Ранее в Минобрнауки назвали вузы, лидирующие по числу бюджетных мест.