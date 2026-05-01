Образование в РФ назвали одним из самых востребованным у иностранных студентов Замминистра науки Могилевский: иностранные студенты выбирают образование в РФ

Москва1 мая Вести.Российское образование является востребованным у иностранных студентов. Подтверждением тому является рост числа иностранцев, которые обучаются в РФ, сообщил ИС "Вести" заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Больше 300 тыс. [иностранных студентов] — это "платники", люди, которые голосуют рублем за наше образование, выбирают в абсолютно свободной конкурентной среде. В этой конкурентной борьбе наши университеты выигрывают. Растет количество иностранных студентов у нас в первую очередь за счет тех, кто сам за свое образование платит и приносит тем самым новые деньги в российскую экономику заявил он

По словам замминистра науки, ожидается, что к 2030-му году число иностранных студентов увеличится.

Перед нами стоит задача, поставленная президентом, в 500 тыс. иностранных студентов к 2030-му году. И набранная сейчас динамика демонстрирует, что выполнить эту задачу нам вполне по силам. И она, конечно, будет выполнена подчеркнул он

Ранее сообщалось, что в 2026 году более 1 тысячи студентов из российских студенческих отрядов (РСО) примут участие в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.