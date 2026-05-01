Москва1 маяВести.Интеграцию талантливых иностранных выпускников в экономику России позволяет осуществить бесшовно проект "Учись и работай на Байкале", рассказал ИС "Вести" директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно.
Иркутская область стала первым регионом России, где начали развитие данной программы.
Проект "Учись и работай на Байкале "направлен на интеграцию студентов в профессиональную жизнь, на социальную интеграцию и профессиональную ориентацию, а также помогает с языковой подготовкой. Крайне важно, что это модель бесшовного пользовательского пути для студента, когда он встраивается в экономические процессы, в городе, в котором он находитсясказал он
Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил, что российское образование является востребованным у иностранных студентов. Подтверждением тому является рост числа иностранцев, которые обучаются в нашей стране.