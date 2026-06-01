Фальков: МАИ и РУТ примут абитуриентов на новые направления подготовки в 2026 г.

Москва1 июн Вести.Московский авиационный институт (МАИ) и Российский университет транспорта (РУТ) начнут готовить студентов по новым направлениям подготовки с 2026 года. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По его словам, экономика и рынок труда подсказывают, что нужны и новые профессии, и новые программы подготовки специалистов.

В этом году два университета будут принимать на новые программы. Московский авиационный институт в рамках направления, связанного с мобильными автономными системами. В первую очередь, конечно, учитывая профиль МАИ, с беспилотными летательными аппаратами, все, что с этим связано. Что касается высокоскоростного движения и транспорта, то в этом направлении новый участник пилотного проекта, Российский университет транспорта, тоже планирует набирать по новой программе рассказал Фальков

