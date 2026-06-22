В Российском технологическом университете отметили наплыв иностранных студентов В Российском технологическом университете сообщили о росте зарубежных студентов

Москва22 июн Вести.Российские вузы привлекают все больше иностранных студентов — устойчивый рост отмечается с 2023 года, сообщил ИС "Вести" проректор МИРЭА Российского технологического университета Игорь Рогов.

В университеты поступают бывшие граждане стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, перечислил он.

Мы для себя с некоторым удивлением обнаружили, что с 2022 года, когда у нас вроде бы международные связи несколько сократились, количество иностранных поступающих на самом деле, наоборот, [растет]. В первый год не изменилось, а с 2023 года показывает устойчивый рост отметил Рогов

В России стартовала приемная кампания в вузы. Всего в учебных заведениях насчитывается около 1,5 млн мест. Сегодня подать документы можно через Госуслуги, также лично или почтой.