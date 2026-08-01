Москва1 авгВести.Почти 3 миллиона заявлений подали в колледжи и техникумы России в ходе приемной кампании 2026 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, это на 500 тысяч заявлений больше, чем годом ранее.
На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи – почти 3 миллионаприводит ведомство слова министра
Приемная кампания в российских вузах и колледжах стартовала 20 июня. Как сообщали в Минобрнауки, прием на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета продлится до 29 августа.