Кравцов: в российские колледжи в 2026 году подано рекордное количество заявлений

Рекордное количество заявлений подали в колледжи России в 2026 году Кравцов: в российские колледжи в 2026 году подано рекордное количество заявлений

Москва1 авг Вести.Почти 3 миллиона заявлений подали в колледжи и техникумы России в ходе приемной кампании 2026 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, это на 500 тысяч заявлений больше, чем годом ранее.

На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи – почти 3 миллиона приводит ведомство слова министра

Приемная кампания в российских вузах и колледжах стартовала 20 июня. Как сообщали в Минобрнауки, прием на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета продлится до 29 августа.