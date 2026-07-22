Минобрнауки: прием заявлений на бюджетные места в вузы закончится 25 июля

В Минобрнауки назвали даты завершения приема заявлений в вузы Минобрнауки: прием заявлений на бюджетные места в вузы закончится 25 июля

Москва22 июл Вести.Прием заявлений в вузы России на бюджетные места завершится 25 июля, на платные - не позднее 20 сентября, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Прием заявлений при поступлении на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля говорится в сообщении

Конкурсные списки будут опубликованы на сайтах вузов и на портале "Госуслуги" 27 июля. До 5 августа принимаются согласия на зачисления.

Для будущих магистров прием документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа. При поступлении на платные места, не позднее 20 сентября.