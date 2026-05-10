Москва10 маяВести.Прием документов и заявлений на поступление во все вузы РФ для всех уровней высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры, базового и специализированного высших – начнется 20 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.
В соответствии с действующим порядком приема в российские университеты, при поступлении на все уровни высшего образования … начало приема заявлений и документов происходит в единый день – 20 июняотметили в сообщении
Даты окончания приема же разнятся в зависимости от уровня образования и финансирования обучения.