Минобрнауки: вузы могут начислить абитуриентам до 15 баллов за достижения

Москва17 мая Вести.Студенты, поступающие в российские вузы, смогут получить до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

При этом каждый университет самостоятельно определяет перечень учитываемых достижений. Однако общее правило остается неизменным: за общие успехи невозможно получить более 10 баллов, добавили в ведомстве.

Достижения абитуриентов разделены на две категории. Первая группа включает общие успехи, за которые можно получить указанное выше количество баллов. Вторая группа состоит из целевых показателей, оцениваемых максимум в 5 баллов на большинстве образовательных программ.

К общим достижениям, которые будет учитывать приемная комиссия, относятся золотой значок ГТО, аттестат или диплом с отличием, победы в олимпиадах, волонтерская деятельность, дополнительное спортивное или творческое образование, служба в армии, а также успехи в рамках чемпионата "Абилимпикс".

В начале апреля ведущие вузы России скорректировали правила приема абитуриентов, пересмотрев список вступительных испытаний, а также изменив процедуры подачи документов и целевого набора.