Минобрнауки впервые установило "день тишины" при зачислении в вузы

Москва11 мая Вести.В России введут "день тишины" при приеме в вузы страны, когда абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием, сообщил РИА Новости заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый день тишины сказал чиновник

Он пояснил, что данное нововведение позволит университету более корректно подойти к приказам.

Изменились и правила для выпускников колледжей. Они смогут сдавать внутренние экзамены если продолжают обучение по профилю. Иностранные абитуриенты смогут подавать заявления через мобильное приложение RuiD и поступать по внутренним экзаменам при отсутствии ЕГЭ.