Москва11 маяВести.В России введут "день тишины" при приеме в вузы страны, когда абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием, сообщил РИА Новости заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.
Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый день тишинысказал чиновник
Он пояснил, что данное нововведение позволит университету более корректно подойти к приказам.
Изменились и правила для выпускников колледжей. Они смогут сдавать внутренние экзамены если продолжают обучение по профилю. Иностранные абитуриенты смогут подавать заявления через мобильное приложение RuiD и поступать по внутренним экзаменам при отсутствии ЕГЭ.