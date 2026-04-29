"День тишины" ввели для абитуриентов при приеме в вузы

В России ввели "день тишины" перед публикацией приказа о зачислении в вуз "День тишины" ввели для абитуриентов при приеме в вузы

Москва29 апр Вести.В России ввели "день тишины" для абитуриентов высших учебных заведений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Андрея Омельчука.

Он пояснил, что это решение было принято, чтобы сделать более предсказуемой конкурсную ситуацию. Новое правило начнет работать уже в этом году.

Университет издает приказ о зачислении, и уже невозможно управлять своими согласиями. Нам кажется, что это добавит прозрачности. … В день накануне видна вся конкурсная ситуация, а в день формирования приказа работать согласием нельзя цитирует Омельчука агентство

Таким образом, университет сможет более корректно подойти к приказам, а для будущих студентов ситуация станет более предсказуемой.