Москва29 апрВести.В России ввели "день тишины" для абитуриентов высших учебных заведений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Андрея Омельчука.
Он пояснил, что это решение было принято, чтобы сделать более предсказуемой конкурсную ситуацию. Новое правило начнет работать уже в этом году.
Университет издает приказ о зачислении, и уже невозможно управлять своими согласиями. Нам кажется, что это добавит прозрачности. … В день накануне видна вся конкурсная ситуация, а в день формирования приказа работать согласием нельзяцитирует Омельчука агентство
Таким образом, университет сможет более корректно подойти к приказам, а для будущих студентов ситуация станет более предсказуемой.