Сенатор Косихина: при поступлении в вуз нужно помнить про "день тишины"

Российским абитуриентам напомнили правила поступления в вузы Сенатор Косихина: при поступлении в вуз нужно помнить про "день тишины"

Москва11 июн Вести.При поступлении в высшие учебные заведения абитуриантам следует помнить о так называемом "дне тишины", а также им необходимо правильно расставить приоритеты при определении специальности, с таким заявлением выступила в интервью РИА Новости сенатор Наталия Косих

Прежде всего, призываю всех абитуриентов и их родителей обратить внимание на "день тишины". Это принципиальное новшество: теперь невозможно отправить или отозвать согласие на зачисление в тот самый день, когда вуз формирует приказ пояснила сенатор

Она подчеркнула, что отменить принятое решение после дедлайна и уйти в "вуз своей мечты", стоящий в списке ниже, больше не получится.

Косихина напомнила, что зачисление на бюджетные места в учебные заведения будет проходить поэтапно. Сначала примут олимпиадников и льготников по квотам, а оставшиеся свободные места распределят в рамках основного конкурса.

После этого зачислят абитуриентов, проходящих по общему конкурсу на основании баллов ЕГЭ и личных достижений.

Приемная кампания в вузы в России начнется 20 июня.