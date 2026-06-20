Чернышенко: абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест в СПО Чернышенко: поступающих готовы принять 1,2 тыс. вузов и почти 4 тыс. колледжей

Москва20 июн Вести.Сегодня, 20 июня, по всей России начинается приемная кампания в университетах, колледжах и техникумах. В этом году принять поступающих готовы 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что этот период очень важен не только для абитуриентов, но и для всей России, так как от выбора направлений зависит успешное развитие ее отраслей экономики и технологическое лидерство.

В этом году перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. Абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО [среднего профессионального образования] и свыше 620 тысяч в высшем образовании сказал Чернышенко

В текущем году большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей, инженерно-технические специальности. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, традиционно 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах.

Министр напомнил, что работа Минобрнауки направлена на равномерное развитие всех регионов нашей страны, и огромное значение здесь имеет доступность бесплатного высшего образования.

Над решением задачи организации комфортной, современной и технологичной среды для обучения студентов и работы преподавателей работают наши крупнейшие государственные программы развития, среди которых "Приоритет-2030" и, конечно, масштабный проект по созданию сети студенческих кампусов отметил Фальков

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов указал, что на сегодняшний день наблюдается устойчивый рост популярности среднего профессионального образования. Так, например, конкурс при поступлении в колледжи и техникумы в среднем составляет 3-4 человека на место, а в некоторых учреждениях – 18.

Особую роль в повышении востребованности СПО играет проект "Профессионалитет", который в 2025 году стал частью нацпроекта "Молодежь и дети". Он позволяет получить две или три квалификации и гарантирует трудоустройство. Сегодня "Профессионалитет" объединяет 1730 колледжей и техникумов в 86 регионах страны напомнил Кравцов

Отмечается, что с этого года суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг является Единым электронным способом подачи документов в университеты. Вместе с тем у абитуриентов сохраняется возможность подать документы лично, придя в университет, или направить их по почте.

Для того, чтобы упростить процедуру выбора университета и специальности, а также соотнести свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет, на портале госуслуг появился сервис "Подбор вуза".

Отдельная квота выделена для участников специальной военной операции и их детей – она составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

В этом году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина число вузов – участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования увеличилось с 6 до 17. И в 2026/27 учебном году на бюджетные места в этих университетах планируется принять более 42,5 тыс. абитуриентов.

Кроме того, в этом году есть нововведения – это так называемые дни тишины. 3 и 7 августа, то есть в дни издания университетами приказов о зачислении, абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием (например, отзывать), что позволит сохранить бюджетные места и исключить возможность их потери, когда абитуриенты в последний момент отзывают заявления, и принять другого поступающего на данное бюджетное место невозможно.