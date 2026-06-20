Минобрнауки: порядка 1,5 млн абитуриентов смогут стать студентами в этом году

Приемная кампания в вузы стартовала в России Минобрнауки: порядка 1,5 млн абитуриентов смогут стать студентами в этом году

Москва20 июн Вести.Приемная кампания в вузы началась в РФ, всего в учебных заведениях насчитывается около 1,5 млн мест, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России.

Двадцатое июня - единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования. Студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 млн абитуриентов отметили в министерстве

Так, число бюджетных мест превышает 620 тысяч, из них 83 тысячи отводится под целевой прием по таким направлениям, как медицина, инженерное дело, педагогика, сельское хозяйство.

Заявление на поступление и необходимые документы абитуриент может подать через портал госуслуг, лично или почтой. Для поступления необходимо предоставить, в частности, документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения.