Стартовал прием заявлений в вузы онлайн через "Госуслуги" Минцифры: на "Госуслугах" стартовал прием заявлений в вузы

Москва20 июн Вести.На портале "Госуслуги" начался прием заявлений в вузы. Через него можно подать заявление, следить за рейтингом и дать согласие на зачисление, сообщило Минцифры в своем канале в МАХ.

На "Госуслугах" можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление - все с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн говорится в публикации

В сервисе результаты ЕГЭ автоматически передаются в вузы, их не нужно загружать в заявление. Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, хранящиеся в государственных системах, переносятся в заявление и не требуют дополнительного подтверждения.

Кроме того, абитуриент может выбрать работодателя и подать заявление на целевое обучение, а после зачисления - сразу присоединиться к чату с одногруппниками.

В сообщении также говорится, что с этого года поступить в вузы онлайн могут иностранные граждане.

Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление - там же в приложении или на Госуслугах уточнили в Минцифры

Ранее сообщалось, что в России стартовала приемная кампания в вузы, всего в образовательных учреждениях насчитывается около 1,5 млн мест.