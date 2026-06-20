Москва20 июнВести.На портале "Госуслуги" начался прием заявлений в вузы. Через него можно подать заявление, следить за рейтингом и дать согласие на зачисление, сообщило Минцифры в своем канале в МАХ.
На "Госуслугах" можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление - все с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайнговорится в публикации
В сервисе результаты ЕГЭ автоматически передаются в вузы, их не нужно загружать в заявление. Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, хранящиеся в государственных системах, переносятся в заявление и не требуют дополнительного подтверждения.
Кроме того, абитуриент может выбрать работодателя и подать заявление на целевое обучение, а после зачисления - сразу присоединиться к чату с одногруппниками.
В сообщении также говорится, что с этого года поступить в вузы онлайн могут иностранные граждане.
Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление - там же в приложении или на Госуслугахуточнили в Минцифры
Ранее сообщалось, что в России стартовала приемная кампания в вузы, всего в образовательных учреждениях насчитывается около 1,5 млн мест.