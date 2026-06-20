Москва20 июн Вести.Основным способом подачи документов в российские вузы во время приемной кампании этого года является суперсервис "Поступи в вуз онлайн", размещенный на портале "Госуслуги". Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, данный суперсервис уже несколько лет развивается совместно с Минцифры РФ и вузами, и в этом году он будет основным каналом для подачи документов выпускниками.

Основным способом подачи документов в университет в этом году является наш суперсервис "Поступи в вуз онлайн". Этот суперсервис мы совместно с университетами и Минцифры развиваем уже несколько лет, и в этом году это будет основной канал подачи документов. Он апробирован в предыдущие годы, он удобный. Можно, не выходя из дома, за несколько минут подать документы не менее чем в пять университетов, при этом в каждый из этих университетов не менее чем на пять специальностей и направлений рассказал Фальков

Кроме того, суперсервис позволяет абитуриентам грамотно выстроить свою траекторию во время приемной кампании и подобрать соответствующий вуз, а также следить за процессом поступления с момента подачи заявления до публикации приказа о зачислении, подчеркнул министр.