Москва6 авг Вести.Введение новой системы высшего образования в России является правильным путем развития, о чем говорит статистика подачи заявок от абитуриентов в вузы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Новая система образования подразумевает под собой трехступенчатую структуру - базовое высшее (4-6 лет), магистратура (1-3 года) и аспирантура. В пилотный проект системы, которая заменит Болонскую модель с бакалавриатом, в 2026 году были включены 17 ведущих вузов страны, масштабный переход на нее ожидается в 2027 году.

По словам Фалькова, у Минобрнауки были определенные опасения, как новую систему воспримут абитуриенты, их родители, вузы. Однако количество поступивших заявлений и по конкурсу, по среднему баллу сейчас видно, что новый формат пользуется популярностью у поступающих.

Вот самая наглядная ситуация, допустим, в Бауманке, мы вчера обсуждали ситуацию с приемом обстоятельную. У них остались программы прежние, четырехлетние. И новые программы шестилетней подготовки инженеров по этому же направлению, по этой же специальности. Так вот, конкурс существенно отличается на новые программы. Гораздо больше конкурс, и гораздо больше желающих обучаться на этих программах сказал министр

В дальнейшем количество таких новых программ будет увеличиваться, отметил Фальков.

Конечно, это сигнал для нас и для университетов, что мы движемся по правильному пути. Количество таких программ и количество университетов будет постепенно увеличиваться. Ну и в дальнейшем, конечно, мы так осторожно переведем всю систему высшего образования, так сказать, на новые рельсы подчеркнул глава Минобрнауки

Ранее Фальков отметил, что в настоящее время самые популярные специальности в вузах - это инженерные, математические и IT.