Фальков: переход высшего образования РФ на новую модель завершится за 3 года

Фальков: переход вузов РФ на новую модель образования завершится до 2030 года Фальков: переход высшего образования РФ на новую модель завершится за 3 года

Москва23 июн Вести.Переход на новую модель высшего образования планируется завершить до 2030 года, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции​​​. Фальков в ходе совещания выступил с докладом.

Мы планируем, что плавный переход в предстоящие три года мы завершим. <…> По отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить. И крайний у нас срок - это 2030 год сказал он

Фальков подчеркнул, что главным при переходе на новую модель образования является соблюдение интересов абитуриентов, а также чтобы сам переход проходил более "плавно".

Чтобы это было понятно и работодателям, это было понятно и тем, кто поступает заключил Фальков

Уже с 1 сентября 2026 года в России отменят традиционные формы высшего образования "бакалавр" и "магистр", заменив их на базовое и специализированное высшее образование. Базовое высшее образование будет длиться от четырех до шести лет в зависимости от специальности, а специализированное — от одного до трех лет.

В новой системе выпускники всех базовых программ смогут участвовать в конкурсе на бюджетные места в магистратуре, а аспирантура станет отдельным уровнем профессионального образования.