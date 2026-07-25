Вузы РФ полностью перейдут на обновленную систему образования к 2030 году Могилевский: вузы РФ перейдут на новую систему образования к 2030 году

Москва25 июл Вести.Все российские университеты должны полностью перейти на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский агентству РИА Новости.

Он сообщил, что сейчас в пилотном проекте по переходу на обновленную систему высшего образования участвуют 17 университетов. По словам замминистра, сначала на новую модель перейдут эти вузы, а затем процесс распространится на все остальные российские университеты.

Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему сказал он

Замминистра также подчеркнул, что образование является консервативной сферой, поэтому при проведении таких изменений важно действовать не только уверенно и последовательно, но и очень аккуратно. По его словам, это необходимо для того, чтобы преобразования не нанесли вреда системе, а, напротив, способствовали повышению качества подготовки студентов в вузах.