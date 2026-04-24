"Ведомости": частные вузы нужны и важны для системы высшего образования "Ведомости": нужно максимально использовать потенциал частных вузов

Москва24 апр Вести.Для создания системы высшего образования в России нужно активнее задействовать возможности частных вузов, пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций.

В России работают 1293 вуза, из которых 934 - государственные, а 359 - частные. Хотя доля частных вузов на рынке составляет 28%, в них обучаются 13% студентов.

Такое соотношение указывает на значительные, но недостаточно задействованные возможности частных вузов, полагают эксперты.

Сотрудничество между Минобрнауки, Минтрудом и частным образованием выходит на новый уровень. В частности, министерства готовы переориентировать негосударственные вузы под запросы экономики, в том числе закрывать устаревшие и запускать востребованные направления.

Ключевой вызов для новой национальной модели высшего образования – это устранение дисбаланса между качеством подготовки кадров и потребностями экономики приводят "Ведомости" выдержки из доклада

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил ранее, что настало время переосмыслить понятие высшего образования. Технологические перемены можно сравнить по масштабу с историческими периодами, когда уклад жизни людей полностью меняется. Образование также не может не меняться, заключил Фальков.