Более 30 вузов вне пилотного проекта следят за реформой высшего образования

Москва2 июн Вести.Более трех десятков университетов, помимо вузов-участников пилотного проекта реформы системы высшего образования, следят за новациями, а также участвуют в обсуждениях и вносят изменения в свой учебный процесс. Об этом министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Министр напомнил, что в пилотном проекте участвуют уже 17 университетов. В этом году около 80 тысяч студентов будут обучаться по новым программам.

Сам эксперимент масштабируется, надо сказать, что наряду с ядром - таковым является пилотный проект, где 17 университетов, ... больше трех десятков университетов вокруг очень внимательно не только смотрят, но и участвуют в обсуждении, и уже с учетом требований действующего законодательства они вносят изменения в свой текущий учебный процесс сообщил Фальков

Ранее министр сообщил, что основным каналом подачи документов в вузы за время приемной кампании 2026 года станут "Госуслуги" и внедренный в портал суперсервис. Традиционные способы подачи заявлений абитуриентами сохранятся, отметил министр.