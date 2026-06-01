В 2026 году абитуриенты смогут воспользоваться сервисом "Подбор вуза"

Москва1 июн Вести.Во время приемной кампании 2026 года абитуриенты смогут воспользоваться новым сервисом "Подбор вуза" на портале "Госуслуги". Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Будущие студенты смогут заранее не только ознакомиться с интересующим их вузом, но и соотнести свои шансы на поступление, отметил министр.

Появился отдельный сервис "Подбор вуза", и в этом году абитуриенты могут им воспользоваться. По разным параметрам предварительно посмотреть, в какой вуз не только они хотели бы поступить, но и как соотносятся их шансы. Это тоже важный момент рассказал Фальков

Также глава Минобрнауки сообщил, что основным каналом для подачи документов в вузы за время приемной кампании в 2026 году станут "Госуслуги" и размещенный на портале суперсервис "Поступи в вуз онлайн".