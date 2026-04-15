На "Госуслугах" запустили раздел о поступлении в кадетские училища

Москва15 апр Вести.На "Госуслугах" 15 апреля начал работать раздел, через который можно подать документы для поступления в довузовские образовательные организации Министерства обороны России. Об этом сообщило оборонное ведомство.

На Едином портале государственных услуг запущен новый раздел, посвященный поступлению граждан в президентские и суворовские училища, морские и казачьи кадетские военные корпуса, Нахимовские военно-морские училища и пансионы воспитанниц Минобороны говорится в заявлении

Раздел содержит список кадетских организаций с номерами телефонов приемных комиссий. К каждому учреждению прилагается перечень требований и порядок подачи документов для поступления. Кроме того, там собраны ответы на самые популярные вопросы и перечислены основания для предоставления льгот при прохождении вступительных экзаменов.

В министерстве подчеркнули, что работа раздела обеспечит родителям своевременный доступ ко всей необходимой информации о поступлении детей в довузовские организации ведомства. Кроме того, это сделает процесс взаимодействия россиян с Минобороны более простым.