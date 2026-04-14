Госдума ввела квоты на поступление в вузы для вдов участников СВО Госдума приняла закон о бесплатном высшем образовании для вдов участников СВО

Москва14 апр Вести.Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который подразумевает ввод квот на поступление в вузы и организации среднего профессионального образования без вступительных испытаний для вдов и вдовцов участников специальной военной операции, а также бойцов формирований Донецкой и Луганской Народных Республик, воевавших в период с мая 2014 года.

Законопроект был внесен в ГД группой депутатов и сенаторов во главе с первым зампредседателя Совфеда Владимиром Якушевым. Изменения вносятся в статью 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Закон предоставляет вдовам и вдовцам военнослужащих, включая сотрудников МВД и ФСИН, а также лиц, погибших в составе вооруженных формирований ЛНР и ДНР начиная с 11 мая 2014 года, право на бесплатное поступление на обучение в пределах отдельной квоты без сдачи вступительных испытаний в вузы по программам бакалавриата и специалитета и в организации среднего профобразования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных высших учебных заведений на бюджетной основе.

Уточняется, что при вступлении в новый брак такое право утрачивается.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдворять за административные правонарушения иностранцев и лиц без гражданства, служащих в армии России и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ.