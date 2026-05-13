В Госдуме приняли закон об освобождении участников СВО от просроченных кредитов В ГД приняли закон об освобождении от просроченных кредитов участников СВО

Москва13 мая Вести.Участников специальной военной операции, заключивших контракт на прохождение военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов освободят от обязательств по просроченным кредитам. Такой закон был принят в Госдуме.

Обязательным условием для освобождения, согласно закону, станет заключение контракта не ранее 1 мая текущего года сроком на год и более, а также наличие вступившего в силу до указанной даты решения суда о взыскании задолженности, а также выдача исполнительного документа или его предъявление к исполнению. Однако размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей.

Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году.