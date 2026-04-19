Москва19 апр Вести.Госдума приняла закон о защите участников СВО от увольнения при сокращении штата. Подробности о нем рассказал в интервью ИС "Вести" соавтор инициативы, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предполагается, что новая норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Хочу напомнить, что когда в 2022 году была объявлена частичная мобилизация, тогда же мы оперативно в Трудовом кодексе зафиксировали возможность сохранения рабочего места. Далее эта норма была распространена на тех, кто подписал контракт, то есть добровольцами пошли, и сегодня это действующая норма. И вот в отношении тех военнослужащих, которые, вернувшись, имеют право по Трудовому кодексу трудоустроиться - то есть вернуться на зарезервированное для них рабочее место, - у них еще дополнительно возникло преимущественное право сохранить рабочее место в том случае, если будет происходить сокращение штатного расписания. И это, еще раз подчеркиваю, будет распространяться на всех тех военнослужащих, в отношении которых сегодня действует норма Трудового кодекса о сохранении рабочего места сказал Ярослав Нилов

Новая мера, отметил депутат, является скорее превентивным шагом.

Я думаю, что массовых случаев [увольнения при сокращении штатов] не зафиксировано - и слава богу. Но это абсолютно логичная норма, исходя из того, что у нас есть отдельная категория наших граждан, кто, трудясь, имеет сегодня уже такое приоритетное право. Поэтому в рамках совершенствования законодательства мы такое право закрепляем и в отношении этой категории участников СВО подчеркнул Нилов

