Депутаты Госдумы постоянно получают информацию от участников СВО и их родных Депутат Нилов: в Госдуме постоянно получают информацию от участников СВО

Москва19 апр Вести.Депутаты Госдумы получают обратную связь от участников специальной военной операции (СВО) и их семей самыми разными способами - от прямого общения до так называемого "сарафанного радио". Об этом рассказал ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Общение с участниками СВО и их родными - обязательная часть программы работы депутатов в регионах.

Регулярные встречи с избирателями в регионах в обязательном порядке сопровождаются диалогами, разговорами с родственниками или самими участниками СВО. Мы, выезжая в регионы - например, проводим выездное заседание комитета, - посещаем Фонд "Защитники Отечества", посещаем госпиталь, посещаем общежитие, ведем встречи на самых разных площадках, что позволяет нам взять обратную связь рассказал Нилов

Общение идет и в письменном виде.

Письма - классические, по электронной почте. По телефону, используя самые разные мессенджеры тоже. Работает "сарафанное радио", особенно на фронте. Они знают, куда можно быстро присылать, чтобы была быстрая реакция. Информация распространяется, письма ежедневно поступают. Самые разные вопросы - есть и объективные причины, и субъективные причины, но наше вмешательство чаще всего приводит к положительному результату сообщил Нилов

Также в интервью ИС "Вести" Ярослав Нилов рассказал подробности о принятом Госдумой законе о защите участников СВО от увольнения при сокращении штата.