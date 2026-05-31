Москва31 мая Вести.Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором чтении законопроект, защищающий иностранных граждан, проходящих военную службу или служивших по контракту в вооруженных силах, воинских формированиях России и принимавших участие в боевых действиях, от депортации. Об этом рассказал ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что благодаря новому закону, иностранцы, которые могли бы быть выдворены, теперь будут защищены от этого. Им также не смогут запретить въезд, признать их пребывание нежелательным или аннулировать рабочие документы. Важно отметить, что все ранее принятые в отношении иностранных военнослужащих решения, ограничивающие их пребывание или работу после 24 февраля 2022 года, будут отменены.

Важный закон для тех людей, которые именно сейчас, в эту минуту, находятся в окопах, защищают нашу землю и переживают за свое будущее. И вот их будущее мы обеспечили принятием данного закона. Их не имеют права теперь депортировать рассказал депутат Водолацкий

По словам депутата, эти меры позволят поддержать защитников России и гарантируют безопасность каждому из них, независимо от гражданства.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции получили право на бесплатное оказание психологической помощи в российских регионах.