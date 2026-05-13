Москва13 маяВести.Государственная дума РФ в среду приняла во втором и окончательном третьем чтении закон о привлечении Вооруженных сил РФ для защиты россиян, арестованных за границей.
В законе предусмотрена возможность по решению президента в пределах его полномочий использовать российские войска для защиты граждан РФ, которые арестованы, удерживаются или преследуются в уголовном или ином порядке на основании решений иностранных судов, в том числе наделенных этими правами другими государствами без участия РФ.
Также речь идет о решениях международных судебных органов, действующих не на основании международного договора РФ или резолюции Совбеза ООН.
Согласно закону, изменения вносятся в федеральные законы "Об обороне" и "О гражданстве Российской Федерации".
В случае подписания президентом закон вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о приоритетности этого законопроекта. Он отмечал, что "западная система правосудия окончательно себя дискредитировала".