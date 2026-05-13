Закон об использовании ВС РФ для защиты граждан за рубежом принят Госдумой

Москва13 мая Вести.Государственная дума РФ в среду приняла во втором и окончательном третьем чтении закон о привлечении Вооруженных сил РФ для защиты россиян, арестованных за границей.

В законе предусмотрена возможность по решению президента в пределах его полномочий использовать российские войска для защиты граждан РФ, которые арестованы, удерживаются или преследуются в уголовном или ином порядке на основании решений иностранных судов, в том числе наделенных этими правами другими государствами без участия РФ.

Также речь идет о решениях международных судебных органов, действующих не на основании международного договора РФ или резолюции Совбеза ООН.

Согласно закону, изменения вносятся в федеральные законы "Об обороне" и "О гражданстве Российской Федерации".

В случае подписания президентом закон вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о приоритетности этого законопроекта. Он отмечал, что "западная система правосудия окончательно себя дискредитировала".