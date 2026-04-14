ГД одобрила проект об использовании армии для защиты россиян от судов за рубежом ВС РФ смогут пресекать аресты граждан России за рубежом по новому закону

Москва14 апр Вести.Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий полномочия президента по использованию Вооруженных сил РФ. Документ предлагает разрешить применение армии для защиты граждан России в случае их ареста или уголовного преследования судами иностранных государств и международными инстанциями, в которых Россия не участвует.

Инициатива уточняет задачи ВС РФ, позволяя главе государства направлять формирования для предотвращения преследования россиян за границей. Также проект обязывает госорганы принимать меры по защите соотечественников от иностранных судов по решению президента. В случае окончательного принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.