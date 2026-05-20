Комитет Совфеда уточнит, стоит ли менять закон о защите россиян за границей Комитету СФ поручено уточнить, стоит ли менять закон о защите россиян за рубежом

Москва20 мая Вести.Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты парламента по госстроительству совместно с министерством обороны РФ уточнить, есть ли необходимость корректировки закона о защите арестованных за рубежом российских граждан.

Совфед в ходе пленарного заседания одобрил закон, согласно которому президент России сможет направлять формирования Вооруженных сил РФ для защиты россиян за границей. Как пишет ТАСС, в ходе обсуждения документа член комитета СФ по госстроительству Людмила Нарусова обратила внимание, что по Конституции только верхняя палата парламента может принимать решение об использовании российской армии за рубежом. Сенатор выступила с инициативой добавить в принятый проект формулировку "с согласия Совета Федерации".

Есть предложение сейчас этот закон принять, он имеет... профилактическое значение. И поручить комитету по конституционному законодательству совместно с Минобороны еще раз уточнить, есть ли необходимость корректировки, о которой говорит Людмила Борисовна [Нарусова], и с Конституционным судом посоветоваться. Тогда оперативно внести изменения сказала Матвиенко

20 мая Совет Федерации одобрил закон, разрешающий использовать ВС для защиты граждан России в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств.