Москва20 маяВести.В ходе пленарного заседания Совет Федерации одобрил закон, разрешающий использовать Вооруженные силы для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств, передает ТАСС.
Закон предусматривает дополнительные меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и основам публичного правопорядка Российской Федерацииговорится в заключении конституционного комитета СФ
Закон позволяет президенту РФ направлять ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России.