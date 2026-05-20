СФ разрешил привлекать ВС для защиты арестованных за рубежом россиян

СФ одобрил закон о привлечении ВС для защиты арестованных за рубежом граждан РФ СФ разрешил привлекать ВС для защиты арестованных за рубежом россиян

Москва20 мая Вести.В ходе пленарного заседания Совет Федерации одобрил закон, разрешающий использовать Вооруженные силы для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств, передает ТАСС.

Закон предусматривает дополнительные меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и основам публичного правопорядка Российской Федерации говорится в заключении конституционного комитета СФ

Закон позволяет президенту РФ направлять ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России.