Москва16 мая Вести.Участники специальной военной операции получили право на бесплатное оказание психологической помощи в российских регионах. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно тексту документа, эта категория граждан "сможет рассчитывать на бесплатную психологическую помощь". На аналогичную поддержку также могут претендовать те, кто участвовал в отражении вторжения ВСУ в приграничных территориях, а также военнослужащие, входившие в состав сил ДНР и ЛНР и участвовавшие в боевых действиях в Донбассе с 11 мая 2014 года.

Кроме того, меры поддержки распространяются и на членов семей перечисленных категорий лиц.