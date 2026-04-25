Вдовы бойцов СВО смогут бесплатно поступать в колледжи и вузы Путин разрешил вдовам бойцов СВО бесплатно учиться в вузах и колледжах

Москва25 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает вдовам участников специальной военной операции (СВО) право на бесплатное получение образования в вузах и колледжах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе уточняется, что бесплатное поступление распространяется на вдов погибших участников СВО, а также на жен ополченцев Донбасса и участников иных боевых действий на территориях других государств. Им предоставляется возможность обучаться за счет государства в пределах установленной квоты и в приоритетном порядке.

При этом обязательным условием получения льготы является отсутствие повторного брака у вдовы.

Ранее Госдума одобрила закон, защищающий участников СВО от увольнения при сокращении штата.