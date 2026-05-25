Москва25 маяВести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от просроченных кредитных обязательств участников спецоперации, заключивших военные контракты с 1 мая 2026 года, а также их супругов.
Подписанный главой государства закон опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в закон от 7 октября 2022 года об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ, участниками СВО, а также членами их семей.
Внести... изменение, заменив слова "1 декабря 2024 года" словами "1 мая 2026 года"указывается в законе
Действие положений закона от 7 октября 2022 года распространено на правоотношения, возникшие с 1 мая 2026 года.
Документ касается долгов до 10 миллионов рублей.
Обязательное условие освобождения от кредитных обязательств – наличие решения суда о взыскании долга, а также выдача и предъявление к исполнению исполнительного документа.