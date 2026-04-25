Ветеранов и инвалидов освободили от взыскания с некоторых доходов Путин подписал закон о защите доходов ветеранов и инвалидов от взысканий

Москва25 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в закон "Об исполнительном производстве". В частности, под защиту теперь попадают компенсации за самостоятельно приобретенные до 1 января 2025 года технические средства реабилитации для инвалидов, а также протезы (за исключением зубных) и связанные с ними услуги для ветеранов.

Также от взысканий освобождаются расходы на проезд инвалидов, ветеранов и сопровождающих лиц к месту получения или изготовления таких средств и обратно. Защита распространяется и на компенсации, связанные с содержанием, ветеринарным обслуживанием и перевозкой собак-проводников.

Кроме того, документ отныне обязывает работодателей и иных плательщиков указывать в расчетных документах суммы, удержанные по исполнительным листам. Данный пункт закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Остальные пункты начнут действовать по истечении 10 дней со дня опубликования закона.