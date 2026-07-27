Москва27 июлВести.Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предпринимателей освободят от административной ответственности при условии заключения ими соглашения об устранении выявленных нарушений.
Соответствующие поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Освобождение от административной ответственности распространяется на компании и должностных лиц местных органов власти, если они выполняют условия соглашения с надзорным органом в части устранения нарушений, выявленных в ходе проверок.
Норма не применяется, если ходатайство о заключении соглашения подано после передачи материалов дела в суд или если лицо ранее не выполнило аналогичное соглашение.
Срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента вступления соглашения в силу, также будет приостановлено производство по делу. В случае неисполнения соглашения срок давности и производство по делу возобновляются.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Вместе с этим, положения, касающиеся освобождения от ответственности чиновников и местных органов власти, начнут действовать с 1 января 2028 года.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала представителей крупного бизнеса ориентироваться не только на правовые нормы, но и на принципы совести и патриотизма.