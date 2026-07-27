Путин подписал закон об отмене наказания для пообещавших исправиться чиновников Согласившийся исправиться бизнес в РФ освободят от административного наказания

Москва27 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предпринимателей освободят от административной ответственности при условии заключения ими соглашения об устранении выявленных нарушений.

Соответствующие поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Освобождение от административной ответственности распространяется на компании и должностных лиц местных органов власти, если они выполняют условия соглашения с надзорным органом в части устранения нарушений, выявленных в ходе проверок.

Норма не применяется, если ходатайство о заключении соглашения подано после передачи материалов дела в суд или если лицо ранее не выполнило аналогичное соглашение.

Срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента вступления соглашения в силу, также будет приостановлено производство по делу. В случае неисполнения соглашения срок давности и производство по делу возобновляются.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Вместе с этим, положения, касающиеся освобождения от ответственности чиновников и местных органов власти, начнут действовать с 1 января 2028 года.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала представителей крупного бизнеса ориентироваться не только на правовые нормы, но и на принципы совести и патриотизма.