ФССП и суд выяснят, почему местным властям не хватает средств на штрафы

Москва1 июн Вести.Президент России Владимир Путин поручил изучить ситуации, при которых местные власти не могут исполнять судебные решения по административным делам из-за нехватки бюджетных средств. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам встречи главы государства с представителями муниципального сообщества.

Речь идет о случаях, когда главы муниципалитетов и другие должностные лица привлекаются к ответственности за неисполнение судебных предписаний, однако выполнить требования им мешает отсутствие или недостаточность финансирования.

Согласно поручению президента, до октября ситуацией должна заняться Федеральная служба судебных приставов. Ведомству предстоит учитывать объяснения руководителей муниципальных структур о причинах неисполнения судебных решений, если они связаны с нехваткой средств в местных бюджетах.

Кроме того, к декабрю Верховный суд РФ должен обобщить судебную практику по таким делам и представить свои выводы.