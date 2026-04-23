Москва23 апр Вести.Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 23 апреля поручил проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета. Глава российского государства также поручил наладить координацию между правоохранителями и гражданскими органами в вопросе введения ограничений на работу интернета.

При этом президент признал, что широкое информирование общественности заранее при работе по предотвращению преступлений может нанести ущерб оперативной разработке, поскольку злоумышленники смогут скорректировать свое преступное поведение и преступные планы.

Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило. И второе, безусловно нужно обеспечить координацию между правоохранительными органами и чисто гражданскими структурами властными, для того, чтобы находить оптимальные решения пояснил Владимир Путин

Глава государства добавил, что для таких случаев нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Путин отметил, что рассчитывает на то, что правоохранительные органы будут проявлять изобретательность в своей работе, высокий профессионализм, но также будут учитывать и жизненно важные интересы граждан страны, "ради которых мы все и работаем".

Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом рекомендовал президент

По мнению главы государства, работоспособность портала Госуслуг, платежных систем, мессенджера MAX (МАКС), сервисов записи к врачу должна быть обеспечена даже во время действия общих базовых ограничений, тем более что такие технологические возможности есть. Президент дал поручение, чтобы такая возможность была реализована. Такое поручение будет дано и специальным правоохранительным органам, добавил он.

Ранее на совещании глава Роскомнадзора Максим Шадаев назвал интернет базовой потребностью россиян.