Путин поручил гарантировать доступ к важным сервисам при ограничении интернета

Москва1 июн Вести.Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу ключевых онлайн-сервисов и доступ граждан к ним в периоды, когда функционирование интернета будет ограничено.

Перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

В документе уточняется, что речь идет о системах оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также о платежных системах.

Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов … в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" говорится в перечне поручений

Доклад о проделанной работе необходимо предоставить Путину до 1 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что на фоне проблем в работе интернета возрос интерес россиян к аналоговой картографии. Наибольшую популярность весной приобрели "Карта мира / Карта России (в новых границах) с флагами", "Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии (приграничные районы, в новых границах)", а также бумажные карты Петербурга и Москвы.