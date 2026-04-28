Москва28 апр Вести.Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить защиту государственных информационных ресурсов и цифровых систем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от постороннего вмешательства, а также обеспечить их доступность. Соответствующее заявление он сделал на совещании по вопросам безопасности на предстоящих выборах в России.

Еще один важный аспект: нужно надежно защитить государственные информационные ресурсы, цифровые системы Центральной избирательной комиссии от любого постороннего вмешательства, обеспечить их доступность, бесперебойную работу как до, так и во время проведения голосования. А также, как уже раньше поручал, обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных для людей сервисов сказал глава государства

По сообщению пресс-службы Кремля, на повестке совещания - темы, связанные с совершенствованием системы антитеррора и безопасностью граждан.

Ранее Путин заявил, что риски террористических угроз растут.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в Единый день голосования-2026, ожидаемая дата - 20 сентября 2026 года. В этот же период времени планируется провести выборы глав как минимум семи субъектов, а также выборы депутатов заксобраний.