Путин поручил жестко пресекать попытки провокаций перед выборами Путин поручил "жестким образом" пресекать попытки провокаций перед выборами

Москва28 апр Вести.Российский лидер Владимир Путин потребовал жестко пресекать попытки провокаций в предвыборный период. Соответствующее заявление он сделал на совещании по вопросам безопасности на предстоящих выборах в России.

Глава государства обратился к правоохранителям и спецслужбам.

Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера сказал Путин

Президент добавил, что перед выборами такие провокации "наверняка будут", включая организованные за границей.

Путин уточнил, что нужно повышенное внимание уделить организации выборов в приграничных районах, принять необходимые меры с учетом обстановки.

В ходе совещания он также, в частности, поручил защитить цифровые системы ЦИК от постороннего вмешательства.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в Единый день голосования. Ожидается, что датой будет 20 сентября. Кроме того, в этот же период пройдут выборы глав около семи субъектов, а также выборы депутатов заксобраний.