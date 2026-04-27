Путин заявил, что выборы в Госдуму обязаны идти по закону

Путин: кампания в Госдуму должна проходить строго по закону Путин заявил, что выборы в Госдуму обязаны идти по закону

Москва27 апр Вести.Предвыборная кампания в Государственную думу должна проходить строго в соответствии с законом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню российского парламентаризма.

Предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом, чтобы ее итоги были прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными. Отражали бы волю наших людей сказал он

Выборы в Государственную думу в 2026 году запланированы на период с 18 по 20 сентября.

21 апреля Путин отметил, что кампания будет проходить в сложных условиях и что на ход выборов могут пытаться повлиять внешние силы. Он выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены, а избиратели в итоге поддержат тех, кто предлагает конструктивные политические программы и проявляет себя как патриот и человек дела.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова пригласила международных наблюдателей на выборы в Госдуму в 2026 году.