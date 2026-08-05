Путин: 2,2 тыс. кампаний разного уровня пройдут в Единый день голосования в РФ

Путин рассказал о подготовке к выборам в Госдуму Путин: 2,2 тыс. кампаний разного уровня пройдут в Единый день голосования в РФ

Москва5 авг Вести.В Единый день голосования в России пройдет 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Центрального избирательного комитета (ЦИК) России Эллой Памфиловой.

Подготовка к выборам идет полным ходом... 2,2 тысячи кампаний будет в этом году сказал глава государства

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября. Голосование будет идти три дня – с 18 по 20 сентября. 5 августа прошла жеребьевка, которая определила порядок размещения названий и эмблем политических партий в избирательном бюллетене. Так, первые три позиции в документе заняли "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР.