"Единая Россия" получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах в ГД

"Единая Россия" получила первый номер в бюллетене на выборах в Госдуму "Единая Россия" получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах в ГД

Москва5 авг Вести.Партия "Единая Россия" получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Порядок размещения партий утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

Пронумерованный перечень партий, в котором они будут представлены в избирательном бюллетене, опубликован в канале ЦИК России в мессенджере MAX.

[Номер один] всероссийская политическая партия "Единая Россия" следует из сообщения ЦИК

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования приходится на третье воскресенье месяца — 20 сентября.