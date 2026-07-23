Москва23 июлВести.Центризбирком России завершил регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от парламентских партий, сообщила в четверг глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.
Мы завершили регистрацию парламентских партийсказала Элла Памфилова на заседании ЦИК
Сегодня члены ЦИК приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов от партии "Справедливая Россия" (260 человек). Ранее Центризбирком зарегистрировал федеральные списки КПРФ (329 человек), "Единой России" (390 человек), "Новых людей" (297 человек) и ЛДПР (246 человек).
В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня.